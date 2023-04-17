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Украина отвергла идею Ирака о посредничестве с Россией

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Власти Ирака выразили готовность стать посредниками в урегулировании украинского кризиса, однако Киев не заинтересовался таким предложением, сообщает в понедельник Associated Press.

«Продолжение конфликта будет опасным не только для двух стран, но и для всего мира», — заявил глава МИД Ирака Фуад Хусейн во время пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Хусейн сообщил, что у Багдада есть опыт в «общении со странами, между которыми существует напряженность», а потому Ирак готов «послужить миру» и взять на себя роль посредника.

Глава украинского МИД отказался от предложения, отмечает агентство. При этом он заявил, что надеется на улучшение отношений между Киевом и Багдадом.

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