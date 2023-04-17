Британское правительство рассматривает Карабах как составную часть Азербайджана

267 Просмотров

В британском парламенте сегодня обсуждался Ходжалинский геноцид.

Сегодня в Палате лордов британского парламента состоялась короткая дискуссия вокруг устного вопроса лорда Флайта, адресованного правительству по поводу Ходжалинской трагедии.

В ходе дебатов на вопросы от имени правительства ответил заместитель министра иностранных дел лорд Ахмад, уточняет АПА.

Лорд Флайт запросил позицию британского правительства в связи с Ходжалинской трагедии и призвал предпринять дополнительные шаги по выражению соболезнования. Лорд Ахмад подчеркнул, что правительство воспринимает произошедшее в 1992 году в Ходжалы как трагический эпизод истории Азербайджана и британское правительство того времени справедливо осудило произошедшее. Он подчеркнул, что возложение британским послом венка к памятнику “Крик матери”, воздвигнутому в Баку в память о жертвах Ходжалы, является выражением соболезнования от британского правительства.

Лорд Ахмад также рассказал о нынешних процессах между Азербайджаном и Арменией. Он коснулся значимости диалога между двумя странами, подчеркнул важность вопроса касательно будущего региона. Лорд Ахмад выразил поддержку усилиям британского правительства по международному посредничеству, заявив, что такие институты, как ЕС, ООН и ОБСЕ, могут сыграть роль в решении вопросов и подписании окончательного мирного соглашения между двумя странами.

Лорд Ахмад рассказал о визите государственного министра по европейскому региону Лео Докерти в Баку в феврале этого года. Заместитель министра отметил, что между Азербайджаном и Великобританией налажено широкое сотрудничество и диалог в области энергетики и других вопросов. Лорд Ахмад добавил, что Великобритания придает большое значение развитию этих отношений.

Он также отметил, что британское правительство рассматривает Карабах как составную часть Азербайджана.