«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Политика

Британское правительство рассматривает Карабах как составную часть Азербайджана

britan

В британском парламенте сегодня обсуждался Ходжалинский геноцид.

Сегодня в Палате лордов британского парламента состоялась короткая дискуссия вокруг устного вопроса лорда Флайта, адресованного правительству по поводу Ходжалинской трагедии.

В ходе дебатов на вопросы от имени правительства ответил заместитель министра иностранных дел лорд Ахмад, уточняет АПА.

Лорд Флайт запросил позицию британского правительства в связи с Ходжалинской трагедии и призвал предпринять дополнительные шаги по выражению соболезнования. Лорд Ахмад подчеркнул, что правительство воспринимает произошедшее в 1992 году в Ходжалы как трагический эпизод истории Азербайджана и британское правительство того времени справедливо осудило произошедшее. Он подчеркнул, что возложение британским послом венка к памятнику “Крик матери”, воздвигнутому в Баку в память о жертвах Ходжалы, является выражением соболезнования от британского правительства.

Лорд Ахмад также рассказал о нынешних процессах между Азербайджаном и Арменией. Он коснулся значимости диалога между двумя странами, подчеркнул важность вопроса касательно будущего региона. Лорд Ахмад выразил поддержку усилиям британского правительства по международному посредничеству, заявив, что такие институты, как ЕС, ООН и ОБСЕ, могут сыграть роль в решении вопросов и подписании окончательного мирного соглашения между двумя странами.

Лорд Ахмад рассказал о визите государственного министра по европейскому региону Лео Докерти в Баку в феврале этого года. Заместитель министра отметил, что между Азербайджаном и Великобританией налажено широкое сотрудничество и диалог в области энергетики и других вопросов. Лорд Ахмад добавил, что Великобритания придает большое значение развитию этих отношений.

Он также отметил, что британское правительство рассматривает Карабах как составную часть Азербайджана.

Теги:
Из этой рубрики
britan
Политика

Британское правительство рассматривает Карабах как составную часть Азербайджана

2023/04/17, 20:37
bayramov xogan
Политика

Байрамов обсудил с представителем Госдепа мирную повестку между Баку и Ереваном

2023/04/17, 20:13
raisi
Политика

Раиси пригласил короля Саудовской Аравии в Тегеран

2023/04/17, 16:35
TAG 7811 1
Политика

Главный советник Госдепа по Кавказу неожиданно прибыл в Баку: что известно (фото)

2023/04/17, 16:12
Vilayeti
Политика

Двойная игра Тегерана: стоит ли нам доверять Велаяти?

2023/04/17, 15:52
1645104478 888888
Политика

Олсон обсудит с Пашиняном содействие США диппереговорам между Ереваном и Баку

2023/04/17, 15:31
aze ir
Политика

Тегеран заявляет об «относительном успехе» в ирано-азербайджанских переговорах

2023/04/17, 15:19
turciya
Политика

Азербайджанская делегация побывала в пострадавшем от землетрясения Кахраманмараше

2023/04/16, 19:37
ilham aliyev mehriban aliyeva 060419
Политика

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева поздравили турецких спортсменок, завоевавших медали на Чемпионате Европы в Ереване

2023/04/16, 13:54