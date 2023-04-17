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Байрамов обсудил с представителем Госдепа мирную повестку между Баку и Ереваном

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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дереком Хоганом.

Данную информацию приводит МИД Азербайджана.

В заявлении ведомства сообщается, что в ходе телефонного разговора обсуждены актуальные вопросы повестки сотрудничества между Азербайджаном и США, текущая ситуация в регионе, в том числе мирная повестка между Арменией и Азербайджаном.

В ходе беседы министр обратил внимание на нынешнюю ситуацию в регионе в постконфликтный период, на регулярные военно-политические провокации со стороны Армении, которые подрывают мирные и созидательные усилия Азербайджана. Байрамов заявил, что Армения до сих пор не вывела свои вооруженные силы с территории Азербайджана, препятствует усилиям по реинтеграции армянского населения Азербайджана и выступает против предложения о создании пограничного пункта для предотвращения злоупотреблений на Лачынской дороге.

Было отмечено, что несмотря на неконструктивные шаги со стороны Армении, Азербайджан полон решимости продолжать усилия по продвижению мирной повестки.

Дерек Хоган отметил, что для установления прочного мира и безопасности в регионе важно успешно завершить процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и решить существующие проблемы путем переговоров.

Он добавил, что США готовы поддержать мирный процесс.

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