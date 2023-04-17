Минфин Азербайджана обнародован масштаб госдолга страны

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В государственном бюджете 2023 года предусмотрены расходы в размере 1005,0 миллиона манатов, связанные с обслуживанием государственного долга и обязательств.

Данную информацию приводит Минфин Азербайджана.

Уровень прямого внешнего государственного долга снизился на 13,5 млн долларов США по сравнению с началом года, составив на 1 апреля 2023 года 6 679,7 млн долларов США.

В сравнении с концом 2022 года уровень прямого внутреннего государственного долга увеличился на 180,5 миллиона манатов в абсолютном выражении, и составил на 1 апреля 2023 года 4368,7 миллиона манатов.