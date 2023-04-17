Москва и Пекин возложили на Вашингтон ответственность за напряженность на Корейском полуострове

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Россия и Китай считают, что ответственность за обострение ситуации на Корейском полуострове лежит на Соединённых Штатах и их союзниках.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам консультаций замглавы МИД России Андрея Руденко со специальным представителем китайского правительства по делам Корейского полуострова Лю Сяомином.

«Стороны согласились с тем, что ответственность за нынешнее обострение лежит на Вашингтоне и его союзниках», — говорится в заявлении.

Стороны отметили, что Запад отказывается вести диалог с КНДР о предоставлении стране гарантий безопасности, продолжая при этом наращивать в регионе крупномасштабные военные учения.