На русском языке: на Бали туристов призвали не нарушать законы страны (фото)

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На Бали появились билборды на английском и русском языках с призывами не нарушать законы страны, сообщил портал Detik.

На плакатах расположено фото главы офиса Минюста Ангиата Напитупулу и приветствие для иностранных гостей.

На тех же плакатах размещены предупреждения о том, что туристам запрещено работать в Индонезии и что те, кто будут нарушать законы или проявлять неуважение к действующему законодательству, будут депортированы и им запретят дальнейший въезд в страну.

По информации портала, со 2 января по 15 апреля из Индонезии был выдворен 21 российский турист.