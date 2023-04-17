«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

На русском языке: на Бали туристов призвали не нарушать законы страны (фото)

pwa list rect 1280 7c9b2ab9ceaac20118c8334931ef6830

На Бали появились билборды на английском и русском языках с призывами не нарушать законы страны, сообщил портал Detik.

На плакатах расположено фото главы офиса Минюста Ангиата Напитупулу и приветствие для иностранных гостей.

На тех же плакатах размещены предупреждения о том, что туристам запрещено работать в Индонезии и что те, кто будут нарушать законы или проявлять неуважение к действующему законодательству, будут депортированы и им запретят дальнейший въезд в страну.

По информации портала, со 2 января по 15 апреля из Индонезии был выдворен 21 российский турист.

Теги:
Из этой рубрики
borrel1
Мир

Боррель обвинил Москву в блокировке 50 кораблей с украинским зерном в Черном море

2023/04/17, 18:16
rus kitay
Мир

Москва и Пекин возложили на Вашингтон ответственность за напряженность на Корейском полуострове

2023/04/17, 18:02
pwa list rect 1280 7c9b2ab9ceaac20118c8334931ef6830
Мир

На русском языке: на Бали туристов призвали не нарушать законы страны (фото)

2023/04/17, 17:50
recep erdogan 170423
Мир

Эрдоган: Стамбульский финансовый центр облегчит приток капитала в страну

2023/04/17, 17:44
photo 2023 04 17 17 26 07
Мир

SpaceX отменила запуск тяжелой ракеты-носителя Starship (видео)

2023/04/17, 17:36
Screenshot 66
Мир

Молдова не пустила самолет Минниханова (видео)

2023/04/17, 16:15
zerno
Мир

Словакия приостанавливает импорт зерна и некоторых продуктов с Украины

2023/04/17, 14:18
1822951369 0 0 3072 1728 1920x0 80 0 0 2c7fe1199ec266ebea7994ec73d292b4
Мир

Кара-Мурза приговорен к 25 годам колонии: «Настанет день, когда узурпатора назовут узурпатором»

2023/04/17, 14:02
mask8
Мир

Илон Маск заявил, что США следили за перепиской пользователей Twitter

2023/04/17, 13:18