Главный советник Госдепа по Кавказу неожиданно прибыл в Баку: что известно (фото)

836 Просмотров

Cостоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с главным советником Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно.

В ходе встречи были обсуждены дальнейшие перспективы переговорного процесса по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией, а также другие составляющие процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

В рамках трехстороннего заявления министр Джейхун Байрамов указал, что Армения не выполнила взятые на себя обязательства, не полностью вывела свои войска с территории Азербайджана, оккупировала 8 сел Азербайджана и продолжает свои регулярные военно-политические провокации. При этом он отметил, что двое азербайджанских военнослужащих попали в плен, к одному из пленных была применена физическая сила, у указал на важность их немедленного освободить.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.