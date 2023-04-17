Молдова не пустила самолет Минниханова (видео)

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Главу Татарстана Рустама Минниханова не впустили в Молдову и признали «нежелательным лицом».

Он должен был участвовать в Международном конгрессе народной дипломатии «Дружба народов — 2023» в Гагаузии.

«К сожалению, молдавские власти приняли решение, что мы являемся нежелательными гражданами, которые не могут посетить эту страну. У нас добрые традиции. Татарский народ и гагаузский народ – братья. Последние годы у нас тоже были контакты, и у нас большие планы взаимопомощи в дальнейшем развитии», — сообщил политик. Самолёт вылетел обратно в Россию.