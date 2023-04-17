На праздники в Агстафу запустят дополнительные рейсы

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Закрытое акционерное общество «Азербайджанские железные дороги» в связи с праздником Рамазан выделяет дополнительные рейсы на 21, 23 и 24 апреля для удовлетворения растущего пассажиропотока по маршруту Баку-Агстафа.

21 апреля поезд отправится в 07:50 утра с Бакинского железнодорожного вокзала и прибудет в Агстафу в 12:45.

23 и 24 апреля поезда отправятся в 08:25 утра с Бакинского железнодорожного вокзала и прибудут в Агстафу в 13:20. Эти же поезда будут отправляться из Агстафы в 15.30 и прибывать в Баку в 20.25.

Будет обеспечен спрос в случае возникновения необходимости в дополнительном рейсе для удобной и своевременной доставки пассажиров по маршруту Баку-Агстафа-Баку в праздничные праздничные дни и после праздника в оба направления.