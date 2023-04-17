Словакия приостанавливает импорт зерна и некоторых продуктов с Украины

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Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что Братислава приостановит импорт зерна и других отдельных продуктов с Украины вслед за Польшей и Венгрией, сообщает РИА Новости.

15 апреля Польша объявила о временном запрете импорта украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины до 30 июня 2023 года. В тот же день аналогичный запрет ввела Венгрия.

В течение последних нескольких недель в Польше, Венгрии, Румынии проходили забастовки фермеров, призывавших закрыть доступ на внутренний рынок для дешевого украинского зерна.