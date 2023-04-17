«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

Кара-Мурза приговорен к 25 годам колонии: «Настанет день, когда узурпатора назовут узурпатором»

1822951369 0 0 3072 1728 1920x0 80 0 0 2c7fe1199ec266ebea7994ec73d292b4

Московский городской суд вынес обвинительный приговор оппозиционному политику и публицисту Владимиру Кара-Мурзе. Ему назначили наказание в виде 25 лет лишения свободы: 7 лет — по делу о «военных фейках», 3 года — за участие в деятельности «нежелательной» организации и 18 лет — по делу о госизмене.

Выступая с последним словом 10 апреля, Кара-Мурза заявил, что «любит Россию» и «ни о чем не жалеет».

«В последнем слове обычно просят об оправдательном приговоре. Для человека, не совершавшего преступлений, единственно законным приговором был бы оправдательный. Но я ни о чем не прошу у этого суда. Я знаю свой приговор… Но я знаю и то, что настанет день, когда мрак над нашей страной рассеется; когда черное назовут черным, а белое — белым; когда на официальном уровне будет признано, что дважды два — это все-таки четыре; когда войну назовут войной, а узурпатора — узурпатором; и когда преступниками признают тех, кто разжигал и развязывал эту войну, а не тех, кто пытался ее остановить», — указал он.

Владимир Кара-Мурза был доставлен в Басманный суд Москвы 22 апреля 2022 года. Судья отправил его в СИЗО по обвинению в распространении «фейков» о российской армии.

Теги:
Из этой рубрики
zerno
Мир

Словакия приостанавливает импорт зерна и некоторых продуктов с Украины

2023/04/17, 14:18
1822951369 0 0 3072 1728 1920x0 80 0 0 2c7fe1199ec266ebea7994ec73d292b4
Мир

Кара-Мурза приговорен к 25 годам колонии: «Настанет день, когда узурпатора назовут узурпатором»

2023/04/17, 14:02
mask8
Мир

Илон Маск заявил, что США следили за перепиской пользователей Twitter

2023/04/17, 13:18
reznikov4
Мир

Глава Минобороны Украины извинился перед Турцией

2023/04/17, 13:14
WhatsApp
Мир

В WhatsApp появится новая функция

2023/04/17, 12:53
tramp2 1
Новость

СМИ: Трамп получил $15,4 млн пожертвований на предвыборную кампанию после предъявления ему обвинений

2023/04/17, 10:58
682f1eb miny getty
Мир

Британская разведка: Для очистки Украины от мин понадобится десятилетие

2023/04/17, 10:40
33983985 0 1 1024 577 1920x0 80 0 0 ed216bd79141ee66959664ae08adc721.jpg
Мир

В казахстанском Жанаозене из-за взрыва газа обрушился подъезд, есть погибшие и пострадавшие (видео)

2023/04/17, 10:27
samolet 1
Мир

СМИ: Россияне продолжают летать над Польшей несмотря на санкции

2023/04/17, 09:52