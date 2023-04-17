Кара-Мурза приговорен к 25 годам колонии: «Настанет день, когда узурпатора назовут узурпатором»

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Московский городской суд вынес обвинительный приговор оппозиционному политику и публицисту Владимиру Кара-Мурзе. Ему назначили наказание в виде 25 лет лишения свободы: 7 лет — по делу о «военных фейках», 3 года — за участие в деятельности «нежелательной» организации и 18 лет — по делу о госизмене.

Выступая с последним словом 10 апреля, Кара-Мурза заявил, что «любит Россию» и «ни о чем не жалеет».

«В последнем слове обычно просят об оправдательном приговоре. Для человека, не совершавшего преступлений, единственно законным приговором был бы оправдательный. Но я ни о чем не прошу у этого суда. Я знаю свой приговор… Но я знаю и то, что настанет день, когда мрак над нашей страной рассеется; когда черное назовут черным, а белое — белым; когда на официальном уровне будет признано, что дважды два — это все-таки четыре; когда войну назовут войной, а узурпатора — узурпатором; и когда преступниками признают тех, кто разжигал и развязывал эту войну, а не тех, кто пытался ее остановить», — указал он.

Владимир Кара-Мурза был доставлен в Басманный суд Москвы 22 апреля 2022 года. Судья отправил его в СИЗО по обвинению в распространении «фейков» о российской армии.