Илон Маск заявил, что США следили за перепиской пользователей Twitter

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Американские власти имели «полный доступ» к личным сообщениям пользователей «Твиттера».

Такое мнение выразил американский предприниматель Илон Маск в интервью ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону.

По словам Маска, «государственные органы фактически имели полный доступ ко всему, что происходило в «Твиттере». Предприниматель утвердительно ответил на вопрос ведущего, включает ли это личные сообщения пользователей соцсети. Маск также выразил мнение, что искусственный интеллект опасен и обладает «потенциалом уничтожить цивилизацию».