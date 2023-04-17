Глава Минобороны Украины извинился перед Турцией

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Министр обороны Украины Алексей Резников попросил прощения за сравнение численности потерь Украины в войне с жертвами землетрясений в Турции.

Об этом говорится в публикации главы украинского Минобороны в Twitter.

«Искренне приношу свои извинения всем в Украине или Турции, кого оскорбили мои комментарии в интервью испанской газете La Razon. Украинцы сочувствуют турецкому народу. Мы понимаем, каково это — хоронить тысячи невинных людей, друзей и соседей. Я благодарен нашим турецким друзьям за их непоколебимую поддержку и твердую позицию по Крыму с момента начала российского вторжения», — говорится в тексте публикации.

Алексей Резников в интервью испанской газете La Razon оценил общие потери Украины в войне, отметив, что они меньше числа погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции.