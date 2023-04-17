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Завтра в Баку будет ветрено

veter

18 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный южный ветер будет временами усиливаться в первой половине дня.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит ночью 6-11° тепла, днем 13-18° тепла.

Атмосферное давление понизится с 771 мм рт. ст. до 768 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит 60-70%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но днем в некоторых горных районах возможны небольшие осадки. Местами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 5-10° тепла, днем 17-22° тепла, местами до 24° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 7-12° тепла.

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