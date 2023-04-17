В Бейлаганском районе автомобиль с военнослужащим упал в канал

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В Бейлаганском районе легковой автомобиль марки «Хазар», управляемый жителем села Биринджи Шахсевен Бейлаганского района Сахилем Тебриз оглу Агаевым (1988 г.р.) упал с моста в канал.

Сообщается, что Сахиль Агаев является военнослужащим.

Как сообщили в МЧС, на горячую линию «112» МЧС поступила информация о том, что в результате падения легкового автомобиля в коллектор на территории села Биринджи Шахсевен Бейлаганского района утонул 1 человек.

К поискам привлечена водолазно-поисковая группа Государственной службы МЧС надзора за маломерными судами и спасению на водах.