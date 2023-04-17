В WhatsApp появится новая функция

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Разработчики популярного мессенджера WhatsApp улучшат функцию, связанную с переотправкой сообщений. Об этом стало известно специалистам портала WABetaInfo.

В новой бета-версии WhatsApp для Android 2.23.8.22 появилась возможность добавлять новые описания к пересылаемым файлам после удаления их оригинальной подписи, сообщили эксперты портала.

«Эта функция полезна, если текущая подпись неправильно описывает файл или вы хотите прикрепить другое описание», — отмечают специалисты.

Новая опция уже доступна тестировщикам при пересылке изображений, видео, GIF-файлов и документов с подписью. Для широкой аудитории функция станет доступна в ближайшие дни, рассказали в WABetaInfo.