Верх лицемерия: Манасян солгала о состоянии азербайджанских военнопленных

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На прошлой неделе мы стали свидетелями шокирующих кадров жестоко избиения армянскими нелюдями азербайджанского военнослужащего, заблудившегося и оказавшегося на территории Армении. Видео нечеловеческой расправы, демонстрирующее животную ненависть соседей к азербайджанцам, поражает воображение и выходит за пределы разумного. «Миролюбивые» хаи, потерявшие человеческий облик, избивают ногами нашего солдата, лежащего на земле со связанными руками. Данные кадры, помимо всего прочего, в очередной раз наглядно доказали, что представители «нации-воина» становятся храбрецами лишь тогда, когда противник беспомощен и безоружен.

По поводу бесчеловечного обращения с азербайджанским военнопленным с осуждающими заявлениями выступили представители разных стран. Так, на официальной странице посольства США в Facebook было отмечено, что США очень обеспокоены насилием, совершенным в Армении против азербайджанского солдата. Посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко в соцсети «Твиттер» написал: «Со всеми задержанными необходимо обращаться в соответствии с международным гуманитарным правом». Он назвал видеокадры, свидетельствующие о жестоком обращении в отношении азербайджанского военнослужащего, «весьма прискорбными».

В свою очередь, посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд назвал эти кадры страшным зрелищем.

А как на проявление национальной черты, совмещающей в себе трусость и жестокость, отреагировали в самой Армении? Было ли возбуждено уголовное дело или хотя бы задержание этих «смельчаков»? Было ли осуждающее заявление со стороны политиков или общественных деятелей? Конечно же, нет. В «цитадели демократии» издевательства над азербайджанцами считается высшим проявлением героизма.

Ясно, что данные кадры избиения, осуждающая реакция мирового сообщества нанесли ощутимый удар по уже подмоченной репутации «демократической» Армении. И теперь «миролюбивым» армянам нужно как-то выкручиваться и выходить из ситуации. На одну из таких неуклюжих попыток указывает новость о том, что накануне омбудсмен Армении Анаит Манасян навестила азербайджанских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба офиса защитника прав человека. Манасян ознакомилась с условиями их содержания, поинтересовалась вопросами, связанными с их правами, в том числе правом на здоровье.

Какое благородство, преклонение перед правами человека, в частности перед нормами международного права! Новоиспеченный армянский омбудсмен взяла на себя поистине невыполнимую миссию: показать миру, что ошибочка вышла. Мол, на самом деле представители «многострадального» народа – само воплощение добра и миролюбия, а не обезумевшее от вкуса крови племя шакалов.

Однако справилась с этой задачей Манасян из рук вон плохо. Не в состоянии противиться армянскому гену лжи, она, по древней армянской традиции, банально соврала. Причем, настолько бездарно и топорно, что задаешься вопросом: армяне – идиоты или других держат за таковых? Посудите сами. В сообщении пресс-службы отмечается, что «в ходе беседы представители ВС Азербайджана не предъявили никаких претензий или жалоб относительно пыток, плохого обращения, в том числе оказания психологического давления».

По данным омбудсмена, указанные лица обеспечены всем необходимым – едой, водой, предметами личной гигиены. Они также при необходимости получают медицинскую помощь.

Это апогей, кульминация бессовестного лицемерия! По армянской версии получается, что вышеупомянутые страшные видеокадры – «фейк», а азербайджанские солдаты чувствуют себя в армянском плену, как у Христа за пазухой. А американские и европейские дипломаты настолько отстали от жизни современных технологий, что не могут отличить фейк от правды.

После подобного цинизма мы не удивимся, если завтра армянская сторона предоставит «неопровержимые доказательства», что расправу над азербайджанским солдатом учинили сами же азербайджанцы. Тем более, что соседям не впервой апеллировать к подобным тупым измышлениям. В Армении до сих пор продолжают утверждать, что к Ходжалинскому геноциду они не имеют никакого отношения, во всем виноваты азербайджанцы.

Как бы то ни было, но армянский омбудсмен поступила, как говорил известный политик Виктор Черномырдин, в стиле: «Хотела как лучше, получилось как всегда». И если видеокадры свидетельствуют о жестокости и трусости армян, то Манасян, к тому же выставила свою страну еще и клоуном на международной арене. Безжалостным, злобным и трусливым клоуном…

Фарид Теймурханлы