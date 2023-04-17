«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Общество

В Баку пакистанцы похитили соотечественников и ограбили их

10 samyh derzkih pohishchenij lyudej v istorii 1250x834 1

В Баку похищены граждане Пакистана.

Граждане Пакистана Хушнам Али 2003 года рождения и Шахзад Али Бинагади 1985 года рождения обратились с заявлением в 5-е отделение полиции, заявив, что когда они прибыли в Азербайджан в качестве туристов, их соотечественники — граждане Пакистана Мухтар Мохсин 1996 года рождения, Аббас Мухаммад (1988 г.р.) и Музаммил Мухаммад (1996 г.р.) встретили их в Международном аэропорту Гейдар Алиев, доставили их затем в квартиру в Бинагадинском районе. После этого они стали удерживать их там, связав руки веревкой, и избивали. Угрожая режущим предметом, злоумышленники отняли у них 1500 долларов США и 400 евро. Об этом сообщает АПА.

Затем в обмен на освобождение они потребовали еще 20 тысяч долларов США.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 144.2.3, 144.2.4, 144.2.5, 144.2.6, 181.2.1, 181.2.5, 182.2.1,182.2.3.

Подозреваемые в совершении преступления задержаны и привлечены к следствию.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.

Теги:
Из этой рубрики
10 samyh derzkih pohishchenij lyudej v istorii 1250x834 1
Общество

В Баку пакистанцы похитили соотечественников и ограбили их

2023/04/17, 09:36
kanal
Общество

Верхне-Карабахский канал вышел из берегов и затопил значительную территорию

2023/04/16, 23:55
gruzovik iran
Общество

В Нахчыване в грузовике, следовавшем из Ирана в Турцию, обнаружена крупная партия наркотиков

2023/04/16, 23:01
baku22
Общество

Турция входит в ТОП-5 стран по турпотоку в Азербайджан

2023/04/16, 15:29
ezda v tumane avtoshkola voa 3
Общество

Завтра на ряде автомагистралей страны ожидается снижение видимости

2023/04/16, 14:51
pogoda
Общество

Завтра ожидается ветреная погода

2023/04/16, 14:32
mehriban aliyeva 110221 e1663275534638
Общество

Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину Азербайджана с праздником Пасхи

2023/04/16, 09:39
MARAFON 600x400
Общество

ООО «Azercell Telecom» — эксклюзивныq партнер «Бакинского марафона — 2023»

2023/04/15, 23:33
vzriv 4
Общество

При взрыве в Сумгайыте погибли 2 человека (обновлено)

2023/04/15, 22:24