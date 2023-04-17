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Сын последнего иранского шаха посетит Израиль

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Старший сын последнего иранского шаха Реза Пехлеви в ближайшие дни прибудет с визитом в Израиль, сообщила пресс-служба израильского правительства. Иностранного гостя, который до Исламской революции в Иране имел титул наследного принца (шахзаде), примет министр разведки Израиля Гила Гамлиэль, отмечается в сообщении.

В ходе визита Пехлеви примет участие в официальных церемониях по случаю Дня катастрофы и героизма европейского еврейства, который в этом году в Израиле отмечается с 17 по 18 апреля, отмечается в сообщении.

Кроме того, за время пребывания в Израиле он планирует провести встречи с представителями местных властей, ознакомиться с израильскими технологиями очистки воды, посетить Стену Плача в Иерусалиме, пообщаться с общиной иранских евреев, репатриировавшихся в Израиль, и с приверженцами религии бахаи, возникшей в середине XIX века в Персии и попавшей там под запрет, перечислили в пресс-службе.

Пехлеви станет «самым высокопоставленным иранским деятелем из тех, кто когда-либо совершал публичные визиты в Израиль». Израильские власти называют целью этого визита «создание моста между Израилем и иранским народом и выражение совместного сопротивления режиму аятолл». В сообщении дважды отмечается, что Пехлеви является «наследником престола» в Иране.

Министр Гамлиэль считает Пехлеви «олицетворением лидерства, являющегося альтернативой режиму аятолл» в Иране. «Кронпринц <…> отстаивает ценности мира и толерантности, в отличие от экстремистов, которые правят Ираном», — утверждает она. Министр также отметила, что в прошлом народы обеих стран поддерживали добрые отношения. «Сегодня мы делаем первый шаг на пути восстановления отношений между нашими нациями», — добавила Гамлиэль.

В свою очередь Пехлеви, подвергнув жесткой критике действия нынешних властей Ирана, подчеркнул, что многие иранцы помнят о временах мирного и дружеского сосуществования с Израилем. По его мнению, в разрыве этих связей между двумя народами виновата Исламская революция.

«Демократический Иран будет стремиться возобновить свои связи с Израилем и нашими арабскими соседями. По моему мнению, этот день ближе, чем когда-либо», — утверждал он.

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