США, Южная Корея и Япония начали учения по противоракетной обороне

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Представитель ВМС Южной Кореи сообщил о начале трехсторонних учений по противоракетной обороне с участием его страны, США и Японии, передает агентство Yonhap.

По его словам, эти маневры — «возможность укрепить сотрудничество в области безопасности» между тремя государствами на фоне ракетных и ядерных «угроз КНДР», а также расширить возможности американских, южнокорейских и японских ВМС «в области реагирования на пуски баллистических ракет».

В учениях участвуют три корабля — эсминец южнокорейского флота ROKS Yulgok Yi I, эсминец ВМС США USS Benfold и корабль Морских сил самообороны Японии JS Atago. Все они имеют комплексы ПРО Aegis.