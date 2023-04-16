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Четверо военных получили ранения в результате обстрела террористами турецкой базы в Сирии

Terrorists

Террористы подвергли обстрелу турецкие базы в районах антитеррористических операций «Оливковая ветвь» и «Щит Евфрата» на севере Сирии, сообщили в пресс-службе минобороны Турции.

Согласно информации, террористы РПК/YPG обстреляли территорию базы из минометов и систем залпового огня. В результате инцидента 4 военнослужащих турецкой армии получили ранения.

Сообщается, что раненые военнослужащие эвакуированы и госпитализированы в государственную больницу Килиса.

В минобороны отметили, что турецкая армия наносит ответные удары по выявленным целям террористов.

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