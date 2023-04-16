Венгрия сохранит транзит украинской агропродукции

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Венгрия продолжит обеспечивать транзит украинской агропродукции, несмотря на введение Будапештом временного запрета на ее импорт. Об этом в воскресенье сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины по итогам онлайн-встречи главы ведомства Николая Сольского с его венгерским коллегой Иштваном Надем.

В частности, стороны обсудили ситуацию с экспортом украинской аграрной продукции в Венгрию.

Сольский отметил необходимость продолжения переговоров для достижения договоренностей по поводу экспорта украинской сельскохозяйственной продукции и неприемлемость односторонних решений.

Со своей стороны министр сельского хозяйства Венгрии заверил, что транзит для украинской агропродукции будет сохраняться и в дальнейшем.