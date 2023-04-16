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Нетаньяху заявил, что судебная реформа в Израиле не повлияет на отношения страны с США

Отношения между Израилем и Соединенными Штатами не претерпят каких-либо изменений в случае проведения судебной реформы в ближневосточной стране. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в вышедшем в эфир в воскресенье интервью телеканалу NBC.

«Нет, я так не думаю, — сказал он в ответ на соостветствующий вопрос журналиста. — Президент [США Джо] Байден — большой друг Израиля. У друзей иногда могут быть разногласия, но я сказал ему, что работаю над тем, чтобы достичь максимально возможного консенсуса [по судебной реформе]».

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