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Азербайджанская делегация побывала в пострадавшем от землетрясения Кахраманмараше

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Азербайджанская делегация посетила пострадавший от землетрясений регион Кахраманмараш в Турции. Об этом в Twitter сообщил посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов.

Делегация посетила палаточные городки, созданные правительством Азербайджана для пострадавших от землетрясений в Кахраманмараше, и передала размещенным в 360 палатках семьям помощь по случаю священного месяца Рамазан.

Посол Р.Мамедов сказал, что Азербайджан за прошедший период оказал помощь пострадавшим, и эта помощь будет продолжаться. Также было отмечено, что при поддержке азербайджанской стороны будет начато строительство домов для пострадавших от землетрясения. Члены делегации посетили территорию, отведенную под строительство.

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