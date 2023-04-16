В Индии бывшего политика и его брата застрелили в прямом эфире (видео)

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Бывший индийский политик Атик Ахмед, осужденный за похищение человека, был застрелен в прямом эфире на телевидении вместе со своим братом, сообщает ВВС.

Ахмед, который находился под полицейским конвоем, разговаривал с репортерами, в городе Праяградж, также известном как Аллахабад, когда к его голове приставили пистолет.

После выстрелов трое мужчин, выдававших себя за журналистов, быстро сдались и были взяты под стражу. Ахмед и его брат скончались на месте инцидента, еще несколько человек получили ранения.

Согласно информации, Атик Ахмед, бывший член парламента, и его брат находились под стражей в полиции и были доставлены в Праяградж в штате Уттар-Прадеш, где Ахмеду предъявлены обвинения в убийстве и нападении. Они оба были арестованы в апреле в связи с февральским убийством Умеша Пала, ключевого свидетеля по делу об убийстве в 2005 году Раджу Пала, законодателя, принадлежащего к региональной партии Бахуджан Самадж.

Ахмед был заключен в тюрьму в 2019 году после того, как его признали виновным в похищении человека.