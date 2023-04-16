В Иране успешно испытали новую противотанковую управляемую ракету

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Сухопутные войска Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Ирана провели успешное испытание новой противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) Sadid-365, сообщает Tasnim.

Глава организации по исследованиям и самообеспечению сухопутных сил КСИР Али Кухестани заявил агентству, что ракетой можно наносить удары на расстоянии до 8 км, причем она способна поражать различные типы бронетехники. По его словам, ракета сможет преодолевать даже систему активной защиты танков.

Генерал добавил, что бронетранспортеры сухопутных сил КСИР будут оснащать четырьмя ПТУР Sadid-365.