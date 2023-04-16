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Глава Минобороны Британии посетит Вашингтон

Ben

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес вылетает в понедельник с визитом в США, чтобы обсудить вопрос с утечкой секретных документов Пентагона. Об этом сообщила в воскресенье газета The Sunday Times.

По информации издания, в Лондоне обеспокоены тем, что младшие сотрудники американских ведомств могут иметь доступ к информации, содержащей в том числе и британские секретные данные. Как говорится в статье, британские официальные лица были ошеломлены, узнав, что засекреченные документы по конфликту в Украине могли читать сотрудники, аналогичные по статусу британским добровольцам сил резерва. Именно это, замечает издание, вызывает реальную обеспокоенность британских секретных служб.

Как пишет The Sunday Times, в Вашингтоне у Уоллеса намечены встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином, а также другими высокопоставленными сотрудниками Минобороны и представителями Конгресса. По информации издания, британский министр попытается установить, какая еще информация, затрагивающая интересы Соединенного Королевства, может быть обнародована в результате утечек.

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