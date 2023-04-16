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На востоке Турции нейтрализованы двое террористов PПК

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Сотрудники полицейского спецназа Турции ликвидировали двоих террористов PПК в районе Эрджиш провинции Ван на востоке страны, сообщает «Анадолу».

Как сообщили в Главном управлении полиции, операция прошла в окрестностях селения Янктепе в координации с департаментом разведки. Использовались разведывательные дроны.

Один из террористов Севилай Акйылдырым под прозвищу «Хежар Роня Серхат» числился в списке разыскиваемых террористов в Турции с цветовой кодировкой «синий».

Успешное проведение операции подтвердил и глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

«К 29 октября 2023 года в горах Турции не останется ни одного террориста. Поздравляю департамент разведки и полицию Вана»,- написал министр в социальных медиа.

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