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Завтра ожидается ветреная погода

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Обнародован прогноз погоды на 17 апреля.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 6-9° тепла, днем 13-16° тепла. Атмосферное давление составит 771 мм рт. ст., относительная влажность воздуха — 60-70%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но ночью и утром местами возможны небольшие осадки. Местами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 7-11° тепла, днем 15-20° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 5-10° тепла.

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