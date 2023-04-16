Сенатор США: слабость Байдена привела к развороту Бразилии и ОАЭ к Китаю

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Давние союзники США в лице Бразилии и Объединенных Арабских Эмиратов повернулись к Китаю. Об этом заявил сенатор-республиканец Том Коттон.

По его словам, это произошло из-за слабости действующего американского президента Джо Байдена.

«Ось зла все больше и больше сосредотачивается на Пекине. Это возникает в значительной степени из-за слабости президента Джо Байдена и его склонности обвинять в первую очередь Америку и наших союзников. Посмотрите на президента Бразилии. Он левый. Он критически относится к Америке, если не открыто враждебен», — отметил Коттон.

Он также добавил, что в таких обстоятельствах мир действительно может столкнуться с повторением двух мировых войн.