Совбез ООН призвал стороны конфликта в Судане прекратить огонь

Все стороны конфликта в Судане должны немедленно прекратить огонь и вернуться к диалогу.
Об этом говорится в распространенном заявлении Совета Безопасности ООН.
«Члены Совета Безопасности призвали стороны немедленно прекратить боевые действия, восстановить спокойствие и вернуться к диалогу для разрешения нынешнего кризиса в Судане», — отмечается в документе.
Помимо этого, члены Совбеза ООН подчеркнули важность доступа гуманитарной помощи в регион, а также подтвердили приверженность единству, суверенитету и территориальной целостности Судана.