Совбез ООН призвал стороны конфликта в Судане прекратить огонь

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Все стороны конфликта в Судане должны немедленно прекратить огонь и вернуться к диалогу.

Об этом говорится в распространенном заявлении Совета Безопасности ООН.

«Члены Совета Безопасности призвали стороны немедленно прекратить боевые действия, восстановить спокойствие и вернуться к диалогу для разрешения нынешнего кризиса в Судане», — отмечается в документе.

Помимо этого, члены Совбеза ООН подчеркнули важность доступа гуманитарной помощи в регион, а также подтвердили приверженность единству, суверенитету и территориальной целостности Судана.