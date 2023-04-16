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Известна причина отсутствия Меган Маркл на коронации Чарльза III

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Супруга принца Гарри Меган Маркл пропустит коронацию короля Чарльза III. Об этом пишет Page Six.

Причиной является то, что отношения между герцогами Сассексами и королевской семьей остаются «неловкими».

Кроме того, Меган останется дома в Монтесито, чтобы отпраздновать четырехлетие сына Арчи. А принц Гарри полетит в Лондон на коронацию отца, которая состоится в Вестминстерском аббатстве 6 мая. Именно в этот день и выпадает день рождения сына пары — Арчи.

«Меган никак не могла пропустить день рождения своего сына», — сказал источник.

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