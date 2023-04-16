Известна причина отсутствия Меган Маркл на коронации Чарльза III

Супруга принца Гарри Меган Маркл пропустит коронацию короля Чарльза III. Об этом пишет Page Six.
Причиной является то, что отношения между герцогами Сассексами и королевской семьей остаются «неловкими».
Кроме того, Меган останется дома в Монтесито, чтобы отпраздновать четырехлетие сына Арчи. А принц Гарри полетит в Лондон на коронацию отца, которая состоится в Вестминстерском аббатстве 6 мая. Именно в этот день и выпадает день рождения сына пары — Арчи.
«Меган никак не могла пропустить день рождения своего сына», — сказал источник.