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В США впервые крупный город снял ограничения на трансляцию азана

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Городской совет Миннеаполиса проголосовал за освобождение городских мечетей от ограничений городского закона, запрещающего шум с 21:00 до 7:00 утра. Миннеаполис, крупнейший город штата Миннесота, стал первым большим городом США, разрешившим ежедневные пятикратные трансляции азан.

Лидеры христианских и еврейских общин Миннеаполиса поддержали решение городского совета, принятое по инициативе трех мусульманских депутатов, уточняет news.israelinfo.co.il. Серьезной оппозиции в городском совете решение не встретило, отмечает агентство АР. Депутаты признали, что принцип свободы религии, закрепленный в конституции США, важнее городского закона, охраняющего ночной сон жителей.

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