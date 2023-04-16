Невзоров: Шейхи оценили «понаехавших»

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Один из крупнейших банков ОАЭ – Emirates NBD (ENBD) – начал переводить российских клиентов банка на отдельные счета, вывести средства с которых россияне не смогут. В письмах с предупреждением гражданам РФ объяснили, что ограничения связаны с «директивой ЕС».

Дело в том, что после начала полномасштабной войны в Украине европейские депозитарии Euroclear и Clearstream приостановили все операции по счету российского Национального расчетного депозитария (НРД). В июне ЕС, а потом и Швейцария ввели санкции в отношении НРД, заморозив российские активы. Граждане РФ пытались спасти средства и срочно переводили их в финучреждения ОАЭ, где планировали «пересидеть» сложные времена.

Журналист Александр Невзоров отметил, что еще недавно Эмираты казались надежным приютом для «хороших» русских.

«Под емкое определение «хороших» подпадает самая разная шушера. В том числе и чистая «вата», которая в ОАЭ просто удовлетворяет рефлекс шопинга», — пишет он.

В ОАЭ временно поселились так называемые представители российской богемы, любовницы и жены высокопоставленных чиновников и состоятельных россиян, депутаты и другие.

«Шейхи оценили шушерность «понаехавших» и решили начать дезинфекцию», — резюмировал Невзоров.