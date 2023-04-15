Депутаты ММ: Азербайджан всегда поддерживал Турцию

Группа депутатов Милли Меджлиса, находящихся с визитом в Эрзуруме (Турция), встретилась с главой Партии справедливости и развития (ПСР) Эрзурума Ибрагимом Кючюклюоглу.
В ходе встречи депутаты подчеркнули, что Азербайджан всегда поддерживал Турцию, и отношения между двумя странами постоянно развиваются на высоком уровне.
В состав делегации вошли депутаты Эльшад Мирбашир, Кямиля Алиева, Анар Мамедов.
Ибрагим Кючюклюоглу поблагодарил депутатов за визит и отметил важность проведения подобных встреч для дальнейшего укрепления братства между странами.