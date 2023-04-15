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Депутаты ММ: Азербайджан всегда поддерживал Турцию

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Группа депутатов Милли Меджлиса, находящихся с визитом в Эрзуруме (Турция), встретилась с главой Партии справедливости и развития (ПСР) Эрзурума Ибрагимом Кючюклюоглу.

В ходе встречи депутаты подчеркнули, что Азербайджан всегда поддерживал Турцию, и отношения между двумя странами постоянно развиваются на высоком уровне.

В состав делегации вошли депутаты Эльшад Мирбашир, Кямиля Алиева, Анар Мамедов.

Ибрагим Кючюклюоглу поблагодарил депутатов за визит и отметил важность проведения подобных встреч для дальнейшего укрепления братства между странами.

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