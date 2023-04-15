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В Украине рассказали, когда страна получит ЗРК Patriot

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Украина получит зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot после Пасхи, 16 апреля. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В частности, представителя ВС ВСУ попросили прокомментировать, когда системы Patriot появятся на территории Украины и будут работать.

«Я думаю, это уже будет после Пасхи», — отметил он.

Игнат отказался конкретизировать время поставки — весной или уже летом. По его словам, пока что никто не может сказать четкие сроки.

«Когда собьем первый вражеский самолет, вы точно узнаете», — резюмировал он.

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