Армения, как всегда, в своем репертуаре, заявил Коротченко

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Политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко высказался об армянской провокации против азербайджанского флага в Ереване.

«Армения, как всегда, в своем репертуаре: на официальной церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике, в котором принимала участие в том числе сборная тяжелоатлетов из Азербайджана, некий Арам Николян совершил безобразнейшую и подлую выходку.

Выскочив в ходе прямой телевизионной трансляции на подиум, где проходила официальная церемония и были представлены государственные флаги стран-участниц, Николян выхватил из рук девушки-знаменосца и демонстративно поджог азербайджанский флаг.

Все это произошло в прямом телевизионном эфире, на глазах тысяч посетителей чемпионата и лично присутствовавшего на церемонии открытия премьер-министра Пашиняна», — написал он в соцсети «Фейсбук».

«Арама Николяна забрали в полицию Еревана, однако затем освободили — по требованию собравшейся возле полицейского участка толпы, — встретившей вандала бурными аплодисментами и радостными криками ликования, объятиями и поцелуями, — как нового национального героя.

Между тем правительство Армении ранее официально гарантировало безопасность азербайджанских спортсменов во время нахождения на чемпионате в Ереване и отсутствие каких-либо инцидентов. Действительность же оказалась совсем иная.

Спорт — это то, что должно сближать, а не разделять народы. «О, спорт, ты — мир!» — данная знаменитая фраза принадлежит основателю современных Олимпийских игр барону Пьеру де Кубертену.

Непростой путь примирения азербайджанского и армянского народов мог бы реально начаться с совместного участия двух сборных в крупных международных соревнованиях в Ереване. Однако этот шанс перечеркнула отвратительная выходка Николяна, оставшаяся безнаказанной», — отметил эксперт.

«В условиях атмосферы ненависти и угроз физической расправы, после публичного сожжения национального флага, азербайджанская сборная приняла абсолютно понятное, оправданное и единственно правильное решение — покинуть Армению.

Примечательно, что Никол Пашинян выступил как пассивный созерцатель произошедшего варварства, хотя мог бы сразу же выйти на подиум, принести публичные извинения спортсменам из Азербайджана и призвать своих соотечественников вести себя цивилизованно. Ничего этого сделано не было.

Напомним, что когда боксер-армянин Геворг Манукян принимал участие в соревнованиях в Баку, и недовольная его медалью публика пыталась засвистеть, присутствовавший на этих соревнованиях президент Азербайджана Ильхам Алиев поднятой рукой успокоил эмоции зрителей, а затем лично вручил награду боксеру армянского происхождения и пожал ему руку, поблагодарив за честную спортивную борьбу — под аплодисменты зала.

Как говориться, почувствуй разницу!» — написал Коротченко.

«То, что произошло на международных спортивных соревнованиях в Армении, является, безусловно, публичным актом разжигания национальной ненависти и вражды. Такого в современной спортивной истории еще не было.

Случай в Ереване настолько вопиющий, что требуется незамедлительная реакция как Международной федерации тяжелой атлетики, так и Международного Олимпийского комитета, а также международной спортивной общественности», — резюмировал эксперт.