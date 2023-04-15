Сабина Алиева: Это была провокация на почве этнической ненависти к азербайджанцам

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Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева распространила обращение в связи с сожжением государственного флага Азербайджана во время чемпионата Европы по тяжелой атлетике, проводимого в Армении.

Об этом говорится в заявлении Аппарата омбудсмена.

«Решительно осуждаю сожжение азербайджанского флага на церемонии открытия Чемпионата Европы по тяжелой атлетике, состоявшейся в столице Армении Ереване 14 апреля этого года, и считаю это провокацией, произошедшей на почве этнической ненависти к азербайджанцам», — отмечается в заявлении.