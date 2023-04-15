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Германия хочет обложить санкциями атомную промышленность России

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Правительство Германии предложило включить санкции против атомной промышленности России в 11-й пакет Европейского союза. Об этом заявил вице-канцлер Германии Роберт Хабек.

«Мы видели, что Россия целенаправленно использует зависимость в сфере энергетики для оказания давления. Поэтому федеральное правительство призвало Еврокомиссию ввести санкции и в отношении гражданского атомного сектора. Это должно стать частью следующего санкционного пакета», — заявил Хабек в интервью агентству DPA.

По его словам, ЕС уже далеко продвинулся во многих сферах, в том числе и в сфере энергетики. «Остался лишь атомный сектор», — отметил он.

Хабек сказал, что привилегированное отношение к российской атомной промышленности ничем не может быть оправдано. «Ядерная технология — исключительно чувствительная сфера, и Россия здесь больше не может восприниматься как надежный партнер», — подчеркнул он.

Вице-канцлер Германии считает, что в вопросе о санкциях в отношении российской атомной энергетики нужен переходный период. «Но важно начать и не бояться решительных действий и в этой сфере», — указал он.

Хабек сразу после визита в Киев в начале апреля призвал ввести санкции в отношении стран, которые несмотря на войну в Украине продолжают получать уран из России.

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