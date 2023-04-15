При взрыве в Сумгайыте погибли 2 человека (обновлено)

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22:24 Агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) распространило информацию о взрыве на территории Хызинского района. Отмечается, что инцидент произошел в результате неосторожного обращения с найденным боеприпасом. Погибли 2 мирных жителя, еще один был ранен.

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20:28 15 апреля около 15:00 поступила информация о взрыве на территории села Яшма Хызынского района. Оперативно-следственная группа в составе сотрудников прокуратуры и МВД незамедлительно выехала на место и провела необходимые действия. В ходе предварительного следствия установлено, что взрыв произошел после того, как жители города Сумгаит Бахтияр Гусейнов (1976 г.р.), Ханкиши Гулиев (1979 г.р.) и Рашад Абилов (2006 г.р.), взяли в руки найденный в указанном районе боеприпас.

В результате инцидента Ханкиши Гулиев и Рашад Абилов погибли, а Бахтияр Гусейнов получил ранения.

По данному факту в прокуратуре Хызынского района возбуждено уголовное дело по статье 314.3 УК. Предварительное расследование продолжается.

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19:36 В Сумгайыте сдетонировал неразорвавшийся снаряд. Инцидент имел место в жилмассиве Яшма, уточняет «Тренд».

Согласно предварительной информации, двое мирных жителей погибли, один человек пострадал. Он госпитализирован.

Правоохранительные органы расследуют обстоятельства инцидента. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.