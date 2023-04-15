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Азербайджан открыл уголовное дело в связи с сожжением флага в Ереване

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14 апреля в столице Армении Ереване на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике на почве национальной ненависти и вражды был сожжен азербайджанский флаг.

Согласно информации пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана, в связи с этим фактом, являющимся воплощением ненависти и вражды в Армении к Азербайджану на этнической почве, в Следственном управлении Генпрокуратуры Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям 12.2, 283.2.1 (возбуждение национальной ненависти и вражды с применением насилия), 12.2, 283.2.2 (возбуждение национальной ненависти и вражды с применением насилия лицом с использованием своего служебного положения), 12.2, 324 (надругательство над Государственным флагом Азербайджанской Республики) УК АР.

«В целях привлечения к национальной и международной судебной ответственности Арама Николяна и других лиц, совершивших данное преступление, направленное на разжигание национальной ненависти и вражды, будет обеспечено направление обращений в соответствующие органы зарубежных стран и сотрудничество по этому вопросу с международными организациями. Общественности будет предоставлена подробная информация о ходе и результатах следствия.

Азербайджан еще раз демонстрирует свою приверженность международной конвенции «О ликвидации всех форм расовой дискриминации», принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, и принципам, согласно которым все подобные действия должны быть наказаны, а также призывает международное сообщество резко осудить Армению, в том числе призывает к обеспечению соблюдения этой страной своих обязательств в области международного права и международного гуманитарного права», — говорится в сообщении.

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