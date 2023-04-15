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Акар соболезнует Гасанову в связи с гибелью азербайджанских бойцов

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Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар выразил соболезнования главе оборонного ведомства Азербайджана Закиру Гасанову в связи с гибелью трех азербайджанских военнослужащих при пресечении провокации на границе с Арменией.

В заявлении оборонного ведомства Турции говорится, что в письме, которое начинается словами «Дорогой брат», Акар подчеркнул, что от всей души разделяет скорбь азербайджанского народа.

Турецкий министр подчеркнул, что Турция и Азербайджан разделяют общую судьбу, строя отношения в свете принципа «Один народ – два государства». «Турция была и будет всеми возможностями поддерживать братский Азербайджан в его справедливой борьбе. Выражаю соболезнования родным и близким павших военнослужащих, всему азербайджанскому народу», — говорится в заявлении Хулуси Акара.

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