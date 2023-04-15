В 2023 году в рамках борьбы с наркоманией выявлено 3173 факта преступлений

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В результате проведенных правоохранительными органами в январе-марте текущего года комплексных оперативно-розыскных мероприятий в сфере борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств выявлено в общей сложности 3173 факта преступлений.

Об этом говорится в ежеквартальном отчете Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

Отмечено, что 1048 из них были связаны с незаконной продажей наркотических средств, 2087 — с незаконным приобретением и хранением наркотических средств, 17 — с незаконным выращиванием наркосодержащих растений и 21 — с другими преступлениями этой категории.