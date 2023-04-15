Эрдоган: Турция пожинает плоды успешных технологических инициатив

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Турция пожинает плоды государственной политики последних 20 лет, нацеленной на реализацию масштабных технологических инициатив.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в субботу с видеопосланием к участникам церемонии запуска первого спутника зондирования Земли турецкой разработки — IMECE.

Политик привлек внимание к масштабам «космической экономики»: «Если в 2009 году говорилось о 245 млрд долларах, то к 2021 году данный показатель достиг 469 млрд долларов. Причем эта цифра растет день ото дня. Мы также постоянно повышаем планку задач в свете реализации Национальной космической программы Турции», — констатировал президент.

Он напомнил о создании 3 года назад Турецкого космического агентства, в планы которого входит запуск космического аппарата к Луне, а также отправка гражданина страны на Международной космическую станцию., передает Anadolu,

Политик выразил уверенность в том, что прорыв в технологической сфере позволит вывести Турцию в число наиболее развитых стран мира.

Эрдоган дал высокую оценку характеристикам нового спутника турецкой разработки, отметив, что высокое разрешение снимков (до метра), скорость передачи сигнала и маневренность, превращают IMECE в самый современный спутник Турции.

«Весь процесс создания IMECE был осуществлен в Турции — это касается подсистем, а также монтажа и тестирования. Спектр возможностей нового спутника зондирования широк: от обороны до предотвращения стихийных бедствий, от аграрного до лесного сектора и градостроительства», — отметил турецкий лидер.

Эрдоган напомнил, что из восьми телекоммуникационных спутников Турции, запущенных на орбиту Земли, три уже завершили свою миссию: «Остальные пять продолжают функционировать во благо страны. Спутник IMECE — очередной предмет гордости нашей страны, предвестник достижений «Столетия Турции», — подчеркнул президент.