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МИД требует привлечь к ответственности преступника, сжегшего азербайджанский флаг

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Армянская сторона должна немедленно привлечь к ответственности преступника, который на почве ненависти сжег азербайджанский флаг.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«Призываем решительно осудить это действие, являющееся грубым нарушением правил поведения по спортивным соревнованиям, принятых Международной федерацией тяжелой атлетики, Международным олимпийским комитетом (МОК) и другими соответствующими международными организациями, принять соответствующие меры наказания в отношении организаторов в рамках правил», — отмечается в сообщении.

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