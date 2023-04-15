Во Франции машина на большой скорости влетела в толпу

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Во французском городе Бордо, по предварительным данным, водитель врезался в толпу на тротуаре, пострадали не менее семи человек. Об этом сообщает France Bleu.

Авария произошла 14 апреля в районе 23 часов. Автомобилист сбил семь человек, двое из которых, по словам спасателей, серьезно пострадали

Водитель транспортного средства и трое его пассажиров были задержаны.

Утверждается, что несколько очевидцев ДТП преградили им дорогу.

В субботу утром, 15 апреля, водитель и его пассажиры находятся под стражей в полиции.

Предварительно, водитель очень сильно разогнался и в один момент потерял контроль над дорогой.