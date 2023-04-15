Принято решение о возвращении азербайджанских спортсменов из Еревана на родину

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Министерство молодежи и спорта Азербайджанской Республики и Национальный Олимпийский комитет Азербайджанской Республики распространили совместное заявление.

В заявлении говорится:

«14 апреля 2023 года на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в столице Армении Ереване флаг Азербайджана был демонстративно сожжен официально аккредитованным лицом.

Наряду с тем, что совершение подобного варварского акта на церемонии, в которой принимал участие премьер-министр Армении, и сопровождение этого аплодисментами со стороны армянской общественности, представление совершившего этот акт как героя являются ярким примером этнической ненависти, расизма, ксенофобии, Азербайджанофобии в этой стране, также полностью противоречат благородной цели и принципам спорта, пропагандирующего мир и взаимопонимание между народами. Политизация спорта категорически недопустима.

В условиях, когда в Армении царит такая атмосфера ненависти, безопасность не обеспечивается, нормальное участие азербайджанских спортсменов в соревнованиях из-за психологического давления невозможно. Учитывая все это, было принято решение о возвращении азербайджанских спортсменов на родину. Армения должна обеспечить их безопасное возвращение.

Мы призываем международное сообщество, международные спортивные организации резко осудить этот варварский поступок. Мы также призываем Европейскую федерацию тяжелой атлетики ввести санкции против Армении.

Считаем, что произошедшее свидетельствует о неспособности Армении проводить международные спортивные соревнования, обеспечивать безопасность спортсменов».