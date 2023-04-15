США направят Украине 5 млрд долларов

94 Просмотров

Администрация Соединенных Штатов направит Украине в сентябре $4,9 млрд бюджетной помощи через механизмы Всемирного банка.

Об этом говорится в письменном заявлении Госдепартамента.

«Соединенные Штаты предоставили правительству Украины $18 млрд в качестве бюджетной помощи через механизмы Всемирного банка. Еще $4,9 млрд будут выделены в сентябре», — отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

По версии Вашингтона, эти средства, «наряду с поддержкой ЕС, Международного валютного фонда и других организаций, позволят украинскому правительству предоставлять важнейшие услуги своим гражданам».

«Однако масштаб финансирования, необходимый для восстановления, может быть достигнут только при тесном сотрудничестве с частным сектором для стимулирования инвестиций», — добавили в Госдепартаменте.