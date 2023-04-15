Китай отказал Блинкену в визите

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Китай отказал госсекретарю США Энтони Блинкену в разрешении посетить республику из опасений, что ФБР опубликует результаты расследования инцидента со сбитым китайским аэростатом. Об сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По их данным, Пекин заявил Вашингтону, что не готов выбрать новую дату для поездки, которую глава американской дипломатии отменил в феврале, пока не ясны планы администрации США относительно результатов расследования.

Китайские чиновники опасаются, что Белый дом обнародует отчет ФБР вместе с вещественными доказательствами во время поездки госсекретаря в Китай, пишет газета.

Источники отмечают, что глава МИД КНР Цинь Ган поднял этот вопрос в ходе встречи с американцами на форуме высокого уровня «Развитие Китая» в Пекине в марте.