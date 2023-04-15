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Данилов: Сложная война, непростой противник

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Военное командование прорабатывает разные варианты развития событий на фронте и окончательный план контрнаступления никому не известен, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Он пояснил, что планы контрнаступления еще не утверждены и все публичные предположения относительно них безосновательны.

«Все предположения – лето, осень, зима, завтра, послезавтра – не имеют под собой никаких оснований. Это все будет решаться в последний момент, когда будет приниматься окончательное решение», – сказал Данилов.

Секретарь СНБО еще раз подчеркнул, что украинские военные имеют «не один, не два, не три и даже не четыре варианта событий», потому что выбор действий зависит от многих факторов, которые оцениваются каждый день.

«Мы знаем обо всех процессах, происходящих на фронте. У президента каждый день есть вся информация про положение дел», – отметил он.

Данилов также предостерег от того, чтобы ожидать от контрнаступления, о котором сейчас много говорят и пишут в СМИ, наступления окончательной победы Украины.

«Сложная война, непростой противник. Все, кто считают, что это простая ситуация – одолеть Россию, поставить точку в этой войне – люди не понимают, о чем говорят… Что касается наших действий, у нас нет трактовки «контрнаступление». У нас есть понимание, что надо освободить все наши территории на ситуацию 1991 года. До тех пор, пока мы это не сделаем, пока этого не сделают наши вооруженные силы, речи ни о каком окончании войны идти не может», – акцентировал секретарь СНБО.

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